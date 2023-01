Il mezzo ha preso anche fuoco

Almeno 40 morti in Pakistan, in un incidente che ha coinvolto un pullman, precipitato in un burrone nella provincia del Balochistan. Il mezzo, in viaggio da Quetta a Karachi, è andato prima a sbattere contro un palo e dopo è finito nel burrone prendendo fuoco. A bordo erano in 48.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata