Il bilancio continua ad aggravarsi, al momento sono 41 le vittime del tragico incidente

Sale a 41 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto nel Balochistan, in Pakistan. L’assistente commissario Lasbela Amza Anjum ha riferito ai media che corpi recuperati dall’autobus distrutto non erano identificabili e che verrà effettuato il test del dna per l’identificazione.

A quanto sembra, l’autobus è andato prima a sbattere contro un palo e dopo è finito nel burrone prendendo fuoco. A bordo dell’autobus vi erano 48 passeggeri, il veicolo stva viaggiando da Quetta a Karachi. “A causa della velocità, l’autobus si è schiantato contro il pilastro di un ponte durante un’inversione a U vicino a Lasbela. Successivamente il veicolo è precipitato in un burrone e poi ha preso fuoco”, ha detto al quotidiano online Dawn.com. Anjum ha aggiunto che tre persone, tra cui un bambino e una donna, sono state salvate ma ha riferito il timore che il numero delle vittime possa aumentare.

