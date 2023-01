Così la premier nel corso della sua visita nel Paese africano

“La visita a Tripoli non a caso è una delle mie prime visite nell’area del Mediterraneo. Dimostra che la Libia è una priorità per l’Italia, per la stabilità nel Mediterraneo, per la sicurezza italiana e per una delle grandi sfide che l’Europa affronta come la crisi energetica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tripoli durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba.

