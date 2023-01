Un uomo armato di kalashnikov ha ucciso il capo delle guardie della missione diplomatica e ferito altre due persone

L’indagine sull’attacco all’ambasciata dell’Azerbaigian a Teheran che causato la morte di una persona e il ferimento di altre due si concentra sulle immagini di un video che riprende l’attacco. Nel video si vede l’uomo armato di fucile entrare e fare fuoco. Le persone all’interno tentano di superare il metal detector per mettersi in salvo, ma lui le insegue in una piccola stanza laterale con l’arma in pugno. Un altro uomo irrompe da una porta laterale e lotta con l’assalitore. È qui che il filmato termina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata