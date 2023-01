Il leader di Kiev ricorda le vittime dell'Olocausto

Volodymyr Zelensky, in occasione del Giorno della Memoria, ricorda le vittime dell’Olocausto e l’orrore compiuto dai nazifascisti nei campi di sterminio e non solo. “L’indifferenza e l’odio sono sempre e solo capaci di creare il male insieme. Oggi ricordiamo i giusti tra le nazioni. Diverse persone in paesi diversi che erano ugualmente determinate a salvare vite umane. Oggi ricordiamo la determinazione della coalizione globale che ha fermato il nazismo”, ha detto il presidente ucraino in un videomessaggio da Kiev. “Lo ripetiamo con ancora più forza di prima: mai più odio, mai più indifferenza. Più nazioni del mondo superano l’indifferenza, meno spazio ci sarà nel mondo per l’odio”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata