Ieri gli investigatori hanno effettuato un'ispezione sui suoi dispositivi informatici

Un altro interrogatorio a Bucarest, in Romania, per Andrew Tate, ex kickboxer e oggi personalità controversa sui social media. Tate e il fratello Tristan, attualmente in custodia cautelare per vari reati tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani, sono stati accompagnati agli uffici del Dicoot (Direttorato per le indagini su crimine organizzato e terrorismo) per rispondere alle domande degli investigatori, che ieri hanno effettuato un’ispezione sui dispositivi informatici dei due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata