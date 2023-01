L'aggressore, un 25enne di origine marocchina, è stato arrestato

Le immagini da Algeciras, in Spagna, della cerimonia commemorativa in memoria del sacrestano ucciso ieri sera in chiesa da un uomo armato di machete. L’aggressore, un 25enne di origine marocchina, è stato arrestato: nel suo attacco ha anche ferito un sacerdote.

