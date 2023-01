Si tratta della prima grande giornata di sciopero dell'anno in Catalogna

In Spagna, a Barcellona, tantissimi medici e insegnanti sono scesi in piazza questo mercoledì per chiedere migliori retribuzioni e condizioni di lavoro. Si tratta della prima grande giornata di sciopero dell’anno in Catalogna. Anche i tassisti hanno inscenato uno sciopero di quattro ore contro la concessione di licenze per i veicoli a noleggio con conducente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata