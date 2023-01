Lagencia

Manifestazione a favore dell’indipendenza in Avenida Maria Cristina a Barcellona, convocata dall’Assemblea Nacional Catalana (ANC), da Òmnium Cultural e dal Consell per la República, con il sostegno di Esquerra, Junts e CUP. Pro-independence demonstration in the Avenida Maria Cristina in Barcelona, convened by the Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural and the Consell per la República, and with the support of Esquerra, Junts and the CUP.

