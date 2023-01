Manifestazioni nel centro cittadino

Continuano le proteste nella capitale del Perù, Lima, dopo un mese di disordini e scontri con la polizia in tutto il Paese che hanno provocato la morte di dozzine di persone. I manifestanti hanno marciato in più punti del centro città, alcuni vestiti di bianco e nero in segno di lutto per ricordare i caduti. Chiedono le dimissioni della presidente Dina Boluarte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata