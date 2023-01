Consiglio a Bruxelles, in collegamento il numero uno della diplomazia di Kiev, Dmytro Kuleba

A Bruxelles i ministri degli Esteri della Ue sono riuniti in un Consiglio incentrato sull’Ucraina e in particolare sull’invio di tank a Kiev. In collegamento c’è il numero uno della diplomazia ucraina Dmytro Kuleba. “L’ho detto più volte per mia opinione personale. Penso che questo tipo di armi (i carri armati) dovrebbe essere fornito all’Ucraina ma questa è una decisione degli Stati membri e siamo qui per discuterne”, ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo.

