Il leader del Movimento 5 stelle: "Stiamo assistendo a un'escalation che non porta ad alcuna via d'uscita, serve negoziato di pace"

“Riteniamo che questa prospettiva di escalation non porti ad alcuna via d’uscita. Vediamo soltanto una prospettiva di continuo invio ma nessuna prospettiva di negoziato di pace. A Ramstein si è parlato di tutto ma non di negoziati e di pace. La nostra posizione la conoscete: sosteniamo l’Ucraina ma dopo gli invii l’Italia deve essere in prima fila per dare un contributo alla via diplomatica. Quindi non siamo favor voli a un ulteriore invio”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine della visita al mercato rionale di piazza San Giovanni di Dio di Roma insieme alla candidata del Movimento alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata