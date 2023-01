Si tratta del decreto recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev

È in corso nell’Aula della Camera la discussione generale sul cosiddetto ‘dl Ucraina‘, il decreto recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina, approvato dal Senato.

A proposito dell’invio di armi in Ucraina, il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha annunciato che il governo sta discutendo sul sesto decreto che ha l’obiettivo cioè di aiutare gli ucraini a difendersi dagli attacchi missilistici”. “Il sesto decreto, che è in preparazione e ci sarà, credo sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione” ha aggiunto Crosetto.

