Il Santo Padre al termine dell'Angelus in piazza San Pietro: "Fermare le violenze in Perù"

“Non dimentichiamo di invocare la pace per la martoriata Ucraina“. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro ha ricordato il popolo ucraino “che soffre tanto”.

“Fermare violenze in Perù”

“La violenza spegne la speranza di una giusta soluzione dei problemi” le parole del Santo Padre durante l’Angelus, con un pensiero e una preghiera per il Perù.”Incoraggio tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo tra fratelli della stessa nazione, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani – aggiunge – mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza, ‘no mas muertes'”.

“Auguri a quanti celebrano capodanno lunare”

Un pensiero “di pace e di ogni bene a tutti coloro che in estremo oriente e in varie parti del mondo celebrano il capodanno lunare”. È il messaggio di Papa Francesco durante l’Angelus.”In questa gioiosa circostanza non posso non esprimere la mia vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova causati dalla pandemia di coronavirus, nella speranza che le presenti difficoltà vengano presto superate – aggiunge – Infine auspico che la gentilezza, la sensibilità, la solidarierà e l’armonia che in questi giorni sperimentano le famiglie riunite possano sempre permeare e caratterizzare i nostri rapporti familiari e sociali per poter vivere una vita serena e felice. Buon anno”.

