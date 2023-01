Il leader di Kiev alla Conferenza dei ministri dell'Agricoltura a Berlino

L’Ucraina lancia l’appello all’Occidente e chiede ulteriori aiuti militari. Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo pacchetto da 2,5 miliardi mentre la Germania ancora non è favorevole a mettere a disposizione dei carri armati Leopard. Nel frattempo Volodymyr Zelensky, in un suo videomessaggio, ha affrontato un altro tema importante, quello della povertà alimentare. Il presidente ucraino è intervenuto durante la Conferenza dei ministri dell’Agricoltura a Berlino. “È possiible sconfiggere la fame? Sì. È possibile garantire la sicurezza alimentare? Sì. È possibile stabilizzare i prezzi del cibo sul mercato mondiale? Sì. Ma per farlo, dobbiamo punire gli aggressori e aiutare i Paesi sull’orlo della fame”, ha detto Zelensky.

