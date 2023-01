Interrotta dalle proteste la linea che collega il sito alla città di Cusco

Il sito di Machu Picchu è stato chiuso alle visite a causa delle violente proteste che si stanno svolgendo in Perù chiedendo le dimissioni della presidente Dina Boluarte. Una decisione presa dalla direzione decentralizzata della Cultura di Cusco, per preservare il patrimonio storico ed evitare di metterlo a rischio. Le proteste, inoltre, hanno interrotto anche la linea ferroviaria che collega il sito alla città di Cusco, lasciando bloccate oltre 400 persone: tra queste, secondo la Farnesina, ci sono anche degli italiani. Il ministro degli Esteri fa sapere che “sono in contatto diretto con l’Ambasciata italiana in Perù: l’obiettivo è consentire loro di lasciare il sito”.

