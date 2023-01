Religione e folklore: l'evento attira ogni anno centinaia di turisti da tutto il mondo

Centinaia di fedeli e turisti hanno riempito le strade di Diriamba, in Nicaragua, per la tradizionale festa patronale di San Sebastián, che si celebra dal 17 al 27 gennaio. La festa coniunga la ricorrenza religiosa – con la processione della statua del santo – con il folklore e i balli tradizionali per le vie della città. Sotto il tradizionale suono del fischio e il ritmo dei tamburi, l’immagine di San Sebastiano ha attraversato le vie di Diriamba scortata da una sfilata di balli tradizionali. Per le strade, i ballerini indossano maschere di conquistatori europei o asini e ballano per le strade indossando “chischiles” (sonagli) in mano, con costumi di epoca coloniale realizzati con tessuti di raso dai colori vivaci e sormontati da cappelli di piume. Altri danzano al ritmo di melodie lente o veloci interpretate con fischietto, tamburo e violino nella danza di El Güegüense, riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco.

