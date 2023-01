Scuole chiuse e traffico ferroviario ridotto in Serbia, Bosnia, Montenegro, Albania e Kosovo

Ondata di maltempo nei Balcani, con piogge intense e inondazioni in Serbia, Bosnia, Montenegro, Albania e Kosovo che hanno costretto le autorità a chiudere le scuole. Moltissimi disagi per le popolazioni, mentre il traffico ferroviario dei vari Paesi è stato notevolmente ridotto. In molte aree la temperatura è precipitata, trasformando la pioggia in neve e causando ulteriori disagi. Le piogge torrenziali, insolite per la stagione invernale, hanno causato lo straripamento di molti piccoli fiumi e torrenti nella regione, allagando le aree circostanti e costringendo decine di persone ad abbandonare le loro case.

