Il ministro degli Esteri russo ha incontrato la presidente del CiCr Miriana Spoljaric

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha incontrato la presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Miriana Spoljaric a cui ha garantito che Mosca farà tutto il possibile per garantirgli l’accesso ai soldati ucraini catturati. “Sosteniamo attivamente i vostri sforzi per garantire l’accesso al personale militare che è tenuto prigioniero. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire tale accesso ai soldati ucraini“, ha detto Lavrov.

