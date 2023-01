La prima ministra in conferenza stampa: "Non ho più abbastanza energia"

La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, annuncia le sue dimissioni in lacrime. “Non mi candiderò alla rielezione e il mio mandato di primo ministro si concluderà entro il 7 febbraio. Questi sono stati i cinque anni e mezzo più appaganti della mia vita, ma hanno avuto anche le loro sfide”, ha detto Ardern in conferenza stampa nella cittadina di Napier. “So cosa richiede questo lavoro e so che non ho più abbastanza energia per rendergli giustizia”, ha aggiunto la premier.

