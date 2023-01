In totale 38 le persone che sono rimaste ferite

È salito a 2 morti in Iraq il bilancio della calca formatasi davanti allo stadio di Bassora, nel sud dell’Iraq, mentre gli spettatori si riunivano per assistere alla finale del primo torneo internazionale di calcio nel Paese da 40 anni, l’Arabian Gulf Cup, in cui si dovranno affrontare Iraq e Oman. I feriti sono 38, alcuni dei quali sono stati dimessi.

