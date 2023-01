Immagine Twitter

Una vittima e 60 feriti tra i tifosi assiepati per assistere alla finale dell'Arabian Gulf Cup, primo trofeo internazionale di calcio nel Paese da 40 anni

È di un morto e circa 60 feriti il bilancio della calca formatasi davanti allo stadio di Bassora, nel sud dell’Iraq, tra gli spettatori assiepati da questa mattina per assistere alla finale del primo torneo internazionale di calcio nel Paese da 40 anni, l’Arabian Gulf Cup, in cui oggi alle 17 si affronteranno Iraq e Oman. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena Iraqi News Agency, precisando che alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. Al torneo partecipano 8 Paesi. È iniziato il 6 gennaio, con squadre provenienti dai 6 Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo – cioè Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – oltre che Yemen e Iraq. È la prima volta dal 1979 che l’Iraq ospita il torneo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata