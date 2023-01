Il volo, proveniente dalla Nuova Zelanda, ha avuto un'avaria al motore

È atterrato in sicurezza all’aeroporto di Sydney, in Australia, un volo di Qantas proveniente dalla Nuova Zelanda dopo aver lanciato una richiesta di soccorso, la cosiddetta ‘mayday call’, mentre si trovava sull’oceano. I servizi di emergenza si sono precipitati verso l’aereo dopo l’atterraggio del volo 144 di Qantas arrivato da Auckland. Secondo quanto riportato da più media, l’aereo ha avuto un guasto al motore mentre era in volo sull’Oceano Pacifico. I Boeing 737 hanno due motori. Secondo Airservices Australia, una chiamata di mayday viene emessa quando un volo è in grave e imminente pericolo e necessita di assistenza immediata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata