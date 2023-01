Tra le vittime una madre di 17 anni e il suo bimbo di sei mesi

Sei persone sono state uccise in una sparatoria in una casa a Goshen, in California, Stati Uniti. Tra le vittime una madre di 17 anni e il suo bimbo di sei mesi. La polizia cerca due sospetti e segue la pista di una faida tra gang rivali.

