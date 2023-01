Il presidente ucraino: "Grato a Paesi Bassi. Da Gran Bretagna in arrivo nuovo pacchetto di aiuti"

A Dnipro, in Ucraina, proseguono le operazioni di demolizione delle macerie del condominio che la scorsa settimana è stato distrutto da un missile russo. Secondo quanto riportato da Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio quotidiano, è stato possibile salvare 39 persone tra cui sei bambini. Il presidente ucraino, inoltre, ha parlato con Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi. “Uno di quelli che aiuta maggiormente il nostro Paese”, ha detto Zelensky. “E’ stata la terza conversazione in quattro settimane. Sono grato a Mark e a tutti gli olandesi per il loro sostegno. Abbiamo discusso della difesa contro i missili russi e i droni iraniani. E’ arrivata una buona notizia anche dalla Gran Bretagna che ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti: carri armati, altri veicoli blindati, artiglieria“, ha aggiunto il presidente ucraino.

