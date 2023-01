Sono invece 11.327 i civili feriti

Dal 24 febbraio 2022, quando è iniziato l’attacco armato della Federazione Russa contro l’Ucraina, al 15 gennaio 2023, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 18.358 vittime civili nel Paese: 7.031 morti e 11.327 feriti. Dei 7.031 uccisi, 2.784 erano uomini, 1.875 donne, 177 ragazze e 221 ragazzi, oltre a 35 bambini e 1.939 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. La maggior parte delle morti tra civili registrate – si spiega – sono state causate dall’uso di armi esplosive con effetti su vasta area, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante, sistemi di razzi a lancio multiplo, missili e attacchi aerei. L’Ohchr ritiene che le cifre effettive “siano notevolmente più elevate, poiché la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui si sono svolte intense ostilità è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata