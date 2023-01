Colpite 2 bambine e 4 donne, gli uomini armati avrebbero sparato da un'auto in movimento

Secondo quanto dichiarato dalla polizia britannica, due bambine e quattro donne sono rimaste ferite durante una sparatoria nel centro di Londra. Una bimba di 7 anni è ricoverata in ospedale con ferite che la mettono in pericolo di vita, mentre una ragazza di 12 anni ha riportato una ferita alla gamba, come riferito da Scotland Yard. La Polizia metropolitana della capitale inglese ha dichiarato che gli agenti sono stati chiamati ad intervenire in una chiesa nella zona di Euston dove si stava svolgendo una funzione commemorativa privata. La polizia ritiene che gli uomini armati abbiano sparato pallini da un’auto in movimento fuori dalla chiesa.

