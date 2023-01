Si tratta di due bambine, di 7 e 12 anni, e 4 donne, gli uomini armati avrebbero sparato da un'auto in movimento davanti alla chiesa nella zona di Euston

La polizia britannica ha aggiornato a 2 bambine (di 7 e 12 anni) e 4 donne ferite il bilancio della sparatoria avvenuta sabato nel centro di Londra vicino a una chiesa in cui si stava celebrando un funerale. La polizia, che è stata chiamata sabato pomeriggio per intervenire in una chiesa nella zona di Euston, ritiene che gli uomini armati abbiano sparato da un’auto in movimento davanti alla chiesa.

Il reverendo Jeremy Trood ha raccontato alla Bbc di aver sentito un botto e che le persone si sono “rifugiate in chiesa finché la polizia non ha detto che potevano andarsene”. Una bambina di 7 anni resta ricoverata in ospedale oggi con ferite che la pongono in pericolo di vita, mentre una 12enne ha riportato una ferita alla gamba. Le sparatorie a Londra non sono comuni. Un sovrintendente della polizia cittadina ha osservato che le persone partecipavano al funerale di sabato “per stare con gli amici e i propri cari e piangere insieme”. Invece, sono state vittime di un insensato atto di violenza”. Il sindaco Sadiq Khan ha descritto l’attacco di sabato come un “incidente profondamente angosciante”. È in corso un’indagine.

My thoughts are with those affected by this deeply shocking incident.

I remain in constant contact with the Met, who are working tirelessly to bring the perpetrators to justice.

Please call 101 or contact @CrimestoppersUK if you can help: there is no honour in staying silent. https://t.co/D55WtXHdpv

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) January 15, 2023