Una megattera lunga circa 7 metri si è arenata ed è morta a Brigantine, appena a nord di Atlantic City, nello Stato americano del New Jersey. Si tratta della settima in poco più di un mese. L’ondata di decessi ha spinto un gruppo ambientalista a chiedere al presidente Biden all’inizio di questa settimana un’indagine federale: credono infatti che le morti dei cetacei potrebbero essere collegate a lavori sottomarini in corso per preparare un parco eolico offshore.

