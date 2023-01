Continuano le operazioni di messa in sicurezza del sito

Si continua a lavorare a Valakeliai, piccolo paese di 250 abitanti nel Nord della Lituania finito al centro della cronaca per l’esplosione di un gasdotto gestito dalla società Amber Grid. Dopo l’evacuazione precauzionale continuano le operazioni di messa in sicurezza dell’area e il ripristino del servizio. L’esplosione, su cui si indaga per scoprirne le indagini, ha dato vita ad un mastodontico incendio con le fiamme alte oltre 50 metri visibili a chilometri di distanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata