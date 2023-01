Fonte: Twitter Urso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il presidente di Confindustria in Ucraina

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in arrivo a Kiev in Ucraina. Così il ministro Urso su twitter, postando una foto di loro in viaggio alla volta della capitale Ucraina.

