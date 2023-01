L'oppositore russo si trova in carcere, secondo la denuncia della donna non gli viene permesso nemmeno di sdraiarsi

La moglie del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, che è in prigione, chiede che gli vengano fornite cure mediche. Yulia Navalny ha detto che suo marito malato viene tenuto in cella di punizione e non gli sarebbe permesso sdraiarsi per tutto il giorno nonostante la febbre. Lo riferisce il new York Times.Su Instagram, Yulia Navalnay ha detto che le condizioni di suo marito stanno peggiorando nella cella di punizione in cui è stato nuovamente rinchiuso alla fine del 2022.

