Danneggiata unità neonatale: non ci sono vittime

Le truppe russe hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kherson, in Ucraina, danneggiando l’unità neonatale. Lo ha riferito su Telegram Yaroslav Yanushevich, capo della regione di Kherson. Lo riporta Ukrinform. “Ieri sera”, si legge nel messaggio, i russi “hanno sparato contro il luogo in cui prestano assistenza medica ai neonati”. L’edificio di 6 piani è stato danneggiato, le finestre sono andate in frantumi, ma non ci sono vittime.

