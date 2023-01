I due sono stati arrestati in Romania con l'accusa di traffico di esseri umani e stupro

Altri quattro veicoli di lusso sono stati sequestrati nell’indagine su Andrew Tate, l’ex kickboxer arrestato in Romania la scorsa settimana con l’accusa di traffico di esseri umani e stupro. I veicoli sono registrati a nome di Tate e di suo fratello Tristan, che è stato arrestato nell’ambito della stessa inchiesta. I due oggi a Bucarest in tribunale per l’udienza sul caso. L’uomo si era reso protagonista di un botta e risposta social con l’attivista per il clima Greta Thunberg, proprio il giorno prima dell’arresto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata