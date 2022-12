E' accusato di tratta di esseri umani e stupro: sui social è stato protagonista di una lite con Greta Thunberg

Andrew Tate viene portato via dai poliziotti romeni. L’influencer ed ex kickboxer, protagonista di un recente botta e risposta polemico con Greta Thunberg, è stato arrestato vicino a Bucarest con le accuse di tratta di esseri umani e stupro. Secondo gli inquirenti farebbe parte di un gruppo criminale, assieme al fratello e a due cittadini romeni, che avrebbe abusato di alcune ragazze, costrette a girare filmati pornografici. Tate, che ha cittadinanza britannico-statunitense, è stato bandito da diverse piattaforme di social media per aver espresso opinioni misogine e parole d’odio.

