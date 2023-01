I reporter della testata Tut.By rischiano fino a 12 anni di carcere

Al via in Bielorussia il processo a cinque giornalisti della principale testata indipendente del Paese, il portale di notizie online TUT.BY. La direttrice del portale, Maryna Zolatava, e la direttrice generale Lyudmila Chekina sono accusate di aver “ferito la sicurezza nazionale”, “incitato all’odio” ed evaso le tasse. Inoltre altri 3 giornalisti di TUT.BY che hanno lasciato il Paese vengono processati in contumacia nell’ambito dello stesso processo. Gli imputati rischiano fino a 12 anni di carcere se condannati nel processo che si tiene a porte chiuse presso il tribunale della città di Minsk. Ai diplomatici occidentali e ai giornalisti indipendenti è stato negato l’accesso. Zolatava e 3 dei suoi colleghi sono stati inseriti in una lista di “terroristi” dalla massima agenzia di sicurezza del Paese.

