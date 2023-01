L'attivista e altre due figure di spicco dell'organizzazione Viasna rischiano fino a 12 anni di carcere

È iniziato a Minsk il processo contro l’attivista per i diritti umani, attualmente in carcere, Ales Bialiatski, uno dei vincitori del Premio Nobel per la Pace 2022. Bialiatski e altre due figure di spicco dell’organizzazione per i diritti umani Viasna da lui fondata rischiano fino a 12 anni di carcere. L’accusa è di finanziamento alle proteste antigovernative. Bialiatski e gli altri attivisti sono stati arrestati sulla scia delle massicce proteste che hanno attanagliato il Paese dopo le elezioni del 2020 che hanno dato al presidente Alexander Lukashenko un nuovo mandato. Le accuse nel processo sono collegate al fatto che Viasna ha fornito denaro ai prigionieri politici e ha aiutato a pagare le loro spese legali.

