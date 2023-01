A celebrarla il Metropolita Epifanio I

Centinaia tra civili e militari hanno preso parte alla messa per il Natale ortodosso andata in scena nella Cattedrale Pechersk Lavra di Kiev celebrata dal metropolita Epifanio I. La cerimonia, per la prima volta nella storia, è stata celebrata in lingua ucraina mandando un segnale di indipendenza alla chiesa ortodossa russa.

