Le immagini trasmesse dalla tv di Stato

Solo e in silenzio. Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha partecipato alla messa per il Natale ortodosso nella Cattedrale dell’Annunciazione all’interno del Cremlino. Le immagini sono state diffuse dalla tv di Stato russa che ha rilasciato delle brevi clip in cui si vede Putin assistere alla messa celebrata da tre sacerdoti.

In Ucraina intanto sono proseguiti gli attacchi russi anche durante la tregua annunciata da Mosca, proprio in occasione della festività religiosa che si celebra il 7 gennaio. Zelensky accusa le autorità russe di falsità: “La realtà – ha detto il presidente ucraino – sono i proiettili russi che hanno continuato a colpire il territorio ucraino”.

