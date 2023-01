Geo Barents ha soccorso 73 persone, tra cui 16 bambini

Sono 73 i migranti soccorsi dalla Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere, al largo della Libia. A bordo anche 16 minori secondo quanto ha spiegato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della nave. “Siamo sollevati dall’essere riusciti a salvare tutti quanti in tempo, dall’altra parte proprio in questo mare ieri qualcun altro è stato meno fortunato. C’è stato un naufragio a largo delle coste di Lampedusa, tre persone hanno perso la vita tra cui una bambina molto piccola”, ha detto Conte che ha poi aggiunto: “Questo è quello che producono le politiche migratorie dell’Europa e dei paesi costieri, alle quali le ong devono sopperire, alla mancanza di un coordinamento per la ricerca e il soccorso in questo tratto di mare di persone in difficoltà e alla mancanza di canali sicuri di accesso per fuggire dalla Libia”.

