L'arresto a Castrop-Rauxel, a 15 chilometri a nord-ovest di Dortmund

(LaPresse) Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato a Castrop-Rauxel, nella regione occidentale della Ruhr in Germania, con l’accusa di aver progettato un attentato di matrice islamica tramite l’impiego di cianuro e ricina. Lo riferiscono la procura di Düsseldorf, la polizia di Recklinghausen e la polizia di Münster. Nella serata di sabato le autorità hanno perquisito l’appartamento del 32enne a Castrop-Rauxel, a circa 15 chilometri a nord-ovest di Dortmund e 25 chilometri a nord-est di Essen, con l’impiego di numerosi agenti di polizia, vigili del fuoco e soccorritori. In seguito alla perquisizione è stata arrestata anche un’altra persona, e non è ancora stato deciso se il 32enne sarà portato davanti a un magistrato.

