La manifestazione nel decimo anniversario dei delitti

Migliaia di curdi provenienti da tutta Europa si sono trovati a Parigi per una manifestazione in ricordo dell’omicidio di tre attiviste, Sakine Cansiz, Fidan ‘Rojbin’ Dogan e Leyla Saylemez, avvenuto 10 anni fa nella capitale francese e per l’uccisione di tre persone di etnia curda fuori da un centro culturale nel centro della città due settimane fa. Il sospetto responsabile del triplice omicidio del 2013 è morto in carcere prima che il caso arrivasse a processo.

