Introduzione del cessate il fuoco lungo l'intera linea di contatto tra le parti dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministero della Difesa, Sergei Shoigu, di introdurre un cessate il fuoco lungo l’intera linea di contatto tra le parti in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio, in occasione del Natale ortodosso. Lo rende noto il Cremlino. Lo riporta Ria Novosti.

La Russia ha invitato l’Ucraina a dichiarare anch’essa il cessate il fuoco per consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni del Natale ortodosso. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino, citato dalle agenzie russe. “Sulla base del fatto che un gran numero di cittadini che professano l’Ortodossia vive nelle aree di combattimento, chiediamo alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco e dare loro l’opportunità di partecipare alle funzioni alla vigilia di Natale, così come nel giorno della Natività di Cristo”, recita il messaggio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato mandato al ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di introdurre il cessate il fuoco sulla linea di contatto fra forze di Mosca e di Kiev dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio.

“Primo: l’Ucraina non attacca il territorio straniero e non uccide i civili come fa la Russia. L’Ucraina distrugge solo i membri dell’esercito di occupazione sul suo territorio. Secondo: la Russia deve lasciare i territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea'”. Così su Twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, risponde al Cremlino che, dopo aver annunciato una tregua di 36 ore per il Natale ortodosso, aveva invitato Kiev a fare altrettanto. “Tenetevi la vostra ipocrisia!“, ha aggiunto Podolyak.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a “temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023