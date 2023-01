La dichiarazione pubblicata sul sito della Chiesa ortodossa russa: chiesto stop ostilità tra le 12 del 6 gennaio e la mezzanotte del 7

Il patriarca russo Kirill chiede una tregua della guerra in Ucraina in occasione del Natale ortodosso. “Mi rivolgo a tutte le parti coinvolte nel conflitto con l’appello a cessare il fuoco e a stabilire una tregua natalizia dalle 12:00 del 6 gennaio alle 24:00 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni della vigilia e del giorno di Natale di Cristo”, recita una dichiarazione del patriarca pubblicata sul sito della Chiesa ortodossa russa.

“La dichiarazione della Chiesa ortodossa russa sulla ‘tregua di Natale’ è una trappola cinica e un elemento di propaganda”. Lo ha scritto su twitter Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Podolyak ha anche ricordato come “la Chiesa ortodossa russa ha chiesto il genocidio degli ucraini, ha incoraggiato i massacri e ha insistito per una militarizzazione ancora maggiore della Russia”.

ROC is not an authority for global Orthodoxy & acts as a “war propagandist”. ROC called for the genocide of Ukrainians, incited mass murder & insists on even greater militarization of RF. Thus, ROC’s statement about “Christmas truce” is a cynical trap & an element of propaganda.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023