Temi economici tra i primi programmi per l'anno appena iniziato

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill hanno fatto ritorno a Washington dopo aver trascorso una breve vacanza alle Isole Vergini Americane. I suoi primi programmi per l’anno appena iniziato lo vedranno in giro per il Paese insieme ai dirigenti apicali della sua amministrazione, per trattare i maggiori temi economici. Nel video l’arrivo dell’Air Force One alla Joint Base Andrews nel Maryland, poi l’entrata del presidente alla Casa Bianca.

