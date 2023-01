La tradizionale sfilata di carri per celebrare l'anno nuovo

(LaPresse) Nuova edizione, la 134esima, per la Rose Parade, tradizionale sfilata di carri allegorici che si tiene per celebrare l’anno nuovo a Pasadena, in California, prima del Rose Bowl di football americano. Nell’edizione di quest’anno, a tema “Superare gli ostacoli”, gran cerimoniera è stata l’ex deputata Gabby Giffords, che nel 2011 è sopravvissuta a un attentato durante un comizio in Arizona. Si temeva la pioggia, ma alla fine le condizioni meteo non hanno rovinato né la parata né la partita, in cui Penn State ha trionfato su Utah, 35-21.

