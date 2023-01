Lo ha dichiarato Yevgeny Prigozhin all'agenzia di stampa Ria Novosti. "Ad Artemovsk ci sono 500 linee di difesa"

Yevgeny Prigozhin, fondatore e capo del gruppo Wagner ammette: l’avanzata russa a Bakhmut procede con grande difficoltà. L’esercito ucraino ha creato “500 linee di difesa” ad Artemovsk, ha spiegato Prigozhin all’agenzia di stampa Ria Novosti. “C’è una fortezza in ogni casa, e in ognuna i ragazzi si scontrano, a volte per più di un giorno“. “Quante linee di difesa ci sono ad Artemovsk? Se diciamo 500, probabilmente non ci sbagliamo: ogni 10 metri c’è una linea di difesa“, ha affermato.

