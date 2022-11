Roma, 7 nov. (LaPresse) – “Abbiamo interferito, stiamo interferendo e interferiremo”. Lo ha affermato l’uomo d’affari russo Yevgeny Prigozhin, molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, in riferimento alle interferenze russe sulle elezioni negli Stati Uniti. Le parole di Prigozhin, fondatore del gruppo paramilitare Wagner, sono riportate in un post sui social media della sua compagnia Concord, in risposta a una domanda sulle ingerenze di Mosca sul voto in Usa. “Abbiamo interferito, stiamo interferendo e interferiremo. Delicatamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro”, il commento di risposta riportato sul social media di Concord, come riporta Ria Novosti.

