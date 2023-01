Braccio di ferro tra governo e sindacati. Anche il personale delle ambulanze sciopera nuovamente tra l'11 e il 23 gennaio

Nuovo stop alle ferrovie britanniche. Decine di migliaia di lavoratori ferroviari britannici hanno dato vita a una nuova serie di scioperi che interromperanno i servizi per tutta la settimana nel Regno Unito. Ai pendolari che martedì tornano al lavoro dopo le vacanze natalizie è stato consigliato di non viaggiare. Circa la metà delle linee ferroviarie del Regno Unito è chiusa e solo un quinto dei servizi è in funzione. Il Segretario ai Trasporti Mark Harper ha esortato i leader sindacali a venire al tavolo delle trattative e ha detto che il governo ha proposto una “offerta salariale molto equa”. Ma il capo del sindacato Mick Lynch ha detto che i funzionari non hanno avanzato nuove proposte e ha ipotizzato che il governo stia bloccando l’accordo. “Quello che continuiamo a sentire è la stessa cosa da parte del governo in tutti i settori: vogliono facilitare un accordo, ma in realtà non fanno nulla”, ha detto Lynch a Sky News da un picchetto alla stazione ferroviaria londinese di Euston. Il personale delle ambulanze sciopererà nuovamente l’11 e il 23 gennaio, mentre gli infermieri si asterranno dal lavoro il 18 e il 19 gennaio.

