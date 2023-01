Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano: "Se Hamas pensa che minacciandomi mi scoraggerà, dovrebbe capire che i tempi sono cambiati"

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’estremista di destra Ben Gvir, ha fatto visita questa mattina al Monte del Tempio, sito religioso di Gerusalemme conteso con i musulmani, per cui è noto come Moschea Al-Aqsa. Ben-Gvir è entrato nel sito affiancato da un nutrito contingente di agenti di polizia. La visita è avvenuta poche ore dopo le notizie secondo cui il ministro aveva accettato di rinviare la visita a seguito di una richiesta del primo ministro Benjamin Netanyahu. Su Twitter, dopo la sua visita, Ben Gvir ha scritto che il sito “è aperto a tutti e se Hamas pensa che minacciandomi mi scoraggerà, dovrebbe capire che i tempi sono cambiati“. I palestinesi hanno visto la visita come una provocazione. Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha dichiarato che l’ingresso di Ben-Gvir nel sito è “una continuazione dell’aggressione dell’occupazione sionista ai nostri luoghi sacri e della guerra alla nostra identità araba”. La maggior parte dei rabbini proibisce agli ebrei di pregare nel sito, ma negli ultimi anni è cresciuto il movimento degli ebrei che sostengono il culto. “Il Monte del Tempio è il luogo più importante per il popolo di Israele”, ha detto Ben Gvir, come riporta The Times of Israel, “manteniamo la libertà di movimento per musulmani e cristiani, ma anche gli ebrei salgono sul posto e chi minaccia va trattato con il pugno di ferro”.

